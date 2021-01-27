Рыночная капитализация биткоина составляет $571 млрд. Фото: Reuters

Стоимость Bitcoin резко упала на 6%.

Так, цена криптовалюты опустилась до $29 563. Об этом свидетельствуют данные портала Coin Desk.

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Такой отметки Bitcoin достиг в 16:44 (по киевскому времени).

Отмечается, что 22 января котировки уже обрушивались до уровня $28 800, но по итогам недели криптовалюта удержала важную отметку. Эксперты не исключают нового падения.

В этом месяце рыночная стоимость всех криптовалюта упала почти на $200 млрд. С рекордных $1,1 трлн она опустилась до $ 926 млрд. Больше всего потерял биткоин.