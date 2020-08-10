Ставки по депозитам снизились: что происходит с банковскими вкладами

Рекордно подешевели гривневые вклады на срок до месяца. Фото: pixabay.com

В течение месяца ставки по банковским вкладам снижались для всех валют. Гривневые сбережения подешевели более чем на 1 процентный пункт. Валютные вклады снизили доходность менее существенно - до 0,11 п.п.

Рекордно подешевели гривневые вклады на срок до месяца - до 6,87% годовых. Следующими потеряли в цене сбережения на период от 3 до 6 месяцев - до 7,68% годовых. Бессрочные сбережения подешевели до 4,91% годовых.

Средняя ставка для сроков от полугода до года составляет 8,08% годовых. Депозиты сроком более года предлагают 8,11% годовых. Доходность вкладов на период от 1 месяца до 3 опустилась до 6,35% годовых, пишет LIGA.net.

Долларовые сбережения просели менее заметно. Максимально упала средняя ставка по депозитам сроком до месяца - до 0,47% годовых. Бессрочные сбережения предлагают 0,46% годовых. Вклады сроком более года - 1,77% годовых.

Стоимость вкладов на период от полугода до года поднялась и составляет 1,31% годовых. Выросла доходность депозитов на срок от 1 месяца и от 3 месяцев - до 0,55% и до 0,95% годовых соответственно.

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Бессрочные сбережения в евро и вклады сроком от 1 месяца до 3 не претерпели изменений. На прежнем уровне осталась доходность вкладов периодом свыше года - 1,07% годовых.

Упала средняя ставка для сроков меньше месяца - до 0,25% годовых. Вклады на период от 3 месяцев до полугода подешевели до 0,63% годовых. Сроки от полугода до года предлагают доходность 0,9% годовых.

За последние полгода увеличилась сумма депозитов физических лиц в банках. По состоянию на 1 июля 2020-го физические лица, в том числе ФЛП, принесли вкладов на 538,6 млрд грн. Это на 64,2 млрд грн больше, чем 1 января этого года.