Стало известно, сколько в Украине поддельных гривен

Количество подделок сократилось. Фото: "Голос народа"

В Национальном банке отмечают снижение количества поддельных гривен в первом полугодии 2019 года.

Количество и сумма подделки банкнот за первое полугодие 2019 года, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года, снизились на 26% и 20% соответственно, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Поэтому в целом количество поддельных банкнот национальной валюты стабильно низкое", - говорится в сообщении.

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99% изъятых из обращения в первом полугодии 2019 поддельных банкнот гривны приходилось на 500 грн, 100 грн, 200 грн и 50 грн.

Чаще всего обнаруженые поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, торговли и автозаправочных станций.

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