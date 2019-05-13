Стабильный доллар или сильная гривна: что будет с курсом в ближайшее время

В обменниках доллар продают по 26,35 грн. Покупают по 26,3 грн. Фото: Politeka

На 13 мая Нацбанк установил официальный курс доллара 26,2 грн. Так дешево "американец" не стоил с июля 2018-го.

"Сейчас наблюдается благоприятная ситуация для курса гривны. Во-первых, это сезонный фактор. Период с апреля по июнь, как правило, - период укрепления гривны. Кроме того, в этом году условия торговли для нас очень благоприятные - снижение цен на природный газ, хорошая ситуация с ценами на металл и на зерновые, которые мы экспортируем", - объясняет директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, пишет Сегодня.

По его словам, спрос на гривну создают инвесторы, которые покупают облигации внутреннего государственного займа.

"К середине лета гривну ждет или стабильность, или дальнейшее усиление. Последнее связано с присоединением Украины к международному центральному депозитарию ценных бумаг Clearstream. Это создает удобные условия покупки гривневых ОВГЗ иностранными инвесторами", - отмечает эксперт.

Экономист Борис Кушнирук говорит, что на курс гривны повлияет миссия МВФ, которая прибудет в Киев в мае.

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"Боюсь, что сотрудничество с западными партнерами будет поставлено на паузу. Это вызовет давление на курс нацвалюты ближе к осени. Правда, "подушкой безопасности" для гривны на время могут послужить парламентские выборы. Однако ближе к осени гривна будет девальвировать", - объясняет Кушнирук.

По словам главы Совета Независимой ассоциации банков Романа Шпека, существенных колебаний курса можно избежать. Надо придерживаться здоровой денежно-кредитной политики. Выполнять доходы бюджета по всем статьям, не брать кредиты под высокие проценты.

В Украине в апреле наличной валюты купили на $115,4 млн больше, чем продали. Уже второй месяц подряд население покупает валюты больше, чем продает. В апреле купили $1,205 млрд, продали - $1,089 млрд.