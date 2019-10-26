США разрешили беспошлинную торговлю украинскими товарами: подробности

Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении беспошлинной торговли для украинских товаров. Фото: УНН

США возобновила беспошлинную торговлю для отдельных украинских товаров. Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп.

Приостановление беспошлинной торговли отменили, потому что Украина обеспечила адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности, говорится в указе президента США.

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Решение вступит в силу через 5 дней после официального опубликования.

США отказались от беспошлинной торговли отдельных товаров украинского производства в декабре 2017 года. Тогда, по словам Трампа, Украина не могла обеспечить достаточную защиту прав интеллектуальной собственности.