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четверг, 10 марта 2022 20:31

Спецтема: Война России против Украины

США предоставит почти $53 млн продовольственной помощи украинцам

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США предоставит почти $53 млн продовольственной помощи украинцам
Деньги пойдут на помощь пострадавшим украинцам. Фото: Pexels

США выделят почти $53 млн для поддержки мирных жителей Украины, пострадавших в результате войны.

Вице-президент США Камала Харрис сказала об этом во время визита в Польшу, говорится в сообщении Белого дома.

Средства будут выделены через Агентство США по международному развитию в поддержку Всемирной продовольственной программы ООН.

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Денежные средства также пойдут на логистические операции продовольственной программы ООН по доставке помощи в Украину, в частности в Киев.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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