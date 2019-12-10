США одобрили санкции против российских газопроводов

"Северный поток - 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Фото: leopolis.news

В оборонный бюджет США на 2020 год внесли санкции против двух российских газопроводов в обход Украины. Речь идет о "Северном потоке-2" и "Турецком потоке".

Так, 9 декабря обе палаты Конгресса США одобрили включение санкций в оборонный бюджет, пишет espreso.

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В США привержены защите европейской энергетической безопасности, говорится в опубликованном оборонном бюджете.

Санкции касаются компаний, участвующих в строительстве газопровода. Они могут потерять возможность получить американскую визу и зарабатывать на операциях, связанных с недвижимостью или активами в США.

"Северный поток - 2" - газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута - более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд куб. газа в год. Стоимость проекта - 9,5 млрд евро, его пополам финансируют российский Газпром и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французский Engie и австрийская OMV. Против реализации проекта газопровода выступают США, Польша, Украина и страны Прибалтики.