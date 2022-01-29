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суббота, 29 января 2022 02:49

Средняя зарплата превысила $600 – Госстат

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Средняя зарплата превысила $600 – Госстат
В Украине выросла зарплата. Фото: Дело

Реальная средняя зарплата выросла на 21,5% в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем.

В годовом исчислении выросла на 11,9%, сообщают в Государственной службе статистики.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре составила 17453 грн, что на 3171 грн больше по сравнению с ноябрем (14282 грн).

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Самый высокий уровень зарплат зафиксирован в Киеве – 26 759 грн (+22,7% в год), самый низкий – в Кировоградской области – 13 331 грн (+16,4%).

По отраслям самые высокие зарплаты в декабре получали в сфере финансовой и страховой деятельности (31274 грн; +33,5%), информации и телекоммуникации (29 963 грн; +10,4%). Самые низкие зарплаты – в сфере организации питания и временного размещения (9710 грн. +10%).

Средняя заработная плата – макроэкономический показатель, исчисляемый как среднее арифметическое значение заработных плат определенной группы работников (например, на предприятии, в отрасли, регионе). Рассчитывается, ввиду фонда оплаты труда работников (включая оплату труда совместителей), премии, надбавки, вознаграждения по итогам работы за год и единовременные поощрения.

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