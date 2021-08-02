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понедельник, 02 августа 2021 21:10

Спрогнозировали курс доллара в августе

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Спрогнозировали курс доллара в августе
С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%. Фото: pexels.com

В августе доллар продолжит дешеветь. К концу месяца курс опустится до 26,3-26,9 грн/долл. Евро будет стоить 31,2-31,9 грн.

"В июле гривна укрепилась. Это происходит восьмой месяц подряд относительно курса доллара и третий месяц - евро. Доллар за месяц снизился с 27,17 до 26,88 гривен. Курс евро за это же время снизился с 32,3 до 31,92 гривен. Снижение европейской валюты связано со снижением евро по отношению к доллару на мировом валютном рынке", - объясняет аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%. Евро подешевел на 8,1%.

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"Укрепление гривны связано с высокими мировыми ценами на позиции украинского экспорта - руду, металлы, аграрную продукцию. Кроме этого, сохраняется высокий спрос нерезидентов на облигации внутреннего госзайма. Положительно на курсе сказались планы по доразмещения еврооблигаций на $0,5 миллиарда. А также информация об эмиссии МВФ среди своих членов специальных прав заимствования, в результате которой Украина может пополнить в сентябре свои международные активы на сумму примерно $2,9 миллиарда. При этом активно валюту продает население", - добавил аналитик.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
02
августа

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