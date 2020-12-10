Сотрудники АО ОГХК будут получать на 10% больше с января 2021-го

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Зарплаты сотрудников АО "Объединенная горно-химическая компания" вырастут на 10% с января 2021 года, а в течение года они вырастут минимум на 20%. Такое решение связано с улучшением финансовых показателей предприятия.

Согласно информации на официальном сайте компании, улучшение финансовых показателей ОГХК 2020-го позволило направить соответствующие средства в зарплатный фонд предприятий.

"2020-го годовые финансовые показатели, как и планировалось, выросли, поэтому правления единогласно приняло решение повысить заработные платы сотрудникам. Согласно Коллективному договору, на 2021 год мы планируем постепенный рост зарплаты минимум на 20 процентов", - заявил в.и.о главы правления АО ОГХК Артур Сомов.

Таким образом на предприятиях АО "Объединенная горно-химическая компания" пройдет уже 2-е повышение зарплат за последние 5 месяцев. В августе 2020-го компания увеличила зарплаты сотрудникам Вольногорского ГМК и Иршанского ГОК на 20%.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль ОГХК по итогам 2020 года составит около 600 млн грн - в 6 раз больше показателя прошлого года. Благодаря финансовым успехам, в этом году зарплаты сотрудников уже выросли на 20%.