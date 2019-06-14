Сообщили новую стоимость газа: цена упала

Повышение цены пока не предвидится. ФОТО: НАФТОГАЗ

В июне цена газа, по которой Нафтогаз продает его газозбытам и поставляет потребителям, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн по сравнению с маем.

"Весной этого года аналитическая служба Нафтогаза предоставила выводы, что ожидается уменьшение цен на газ на европейском рынке, откуда мы импортируем газ и где имеем крупнейших партнеров. Тогда мы предложили правительству изменить подход к формированию цен на газ в Украине, перейти на рыночное ценообразование. Было бы просто несправедливо оставлять регулируемую цену на том же уровне, когда рыночная цена падает. Поэтому мы предложили несколько вариантов, как это можно сделать корректно, – один из вариантов, принятых правительством, начнет действовать в июне", – отметил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев.

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Постановление Правительства №485 предусматривает, что Нафтогаз для определения цены газа анализирует 4 показателя – цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже и цену за правительственным постановлением №867 от 19 октября 2018 года - компания выбирает из них самую низкую.

Наименьшей оказалась цена на Украинской энергетической бирже - она и определила цену на июнь.

Формулу расчета тарифа на газ кардинально изменили. Стоимость голубого топлива для украинцев в июне должна составить около 8 грн/куб, а в июле – 7,7 грн.