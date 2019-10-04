Сообщили, когда Украина, Россия и ЕС соберутся на новые газовые переговоры

Предыдущие переговоры состоялось 19 сентября в Брюсселе. Фото: UBR.ua

Газовые переговоры между Украиной и Россией при участии ЕС запланировали на 28 октября.

"Рад провести следующий раунд трехсторонних переговоров с Россией и Украиной 28 октября, опираясь на прогресс, достигнутый в начале этого месяца", - написал в Twitter вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович.

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Предыдущие переговоры состоялось 19 сентября в Брюсселе. Россия впервые согласилась на заключение соглашения о транзите по европейским правилам.

Украина и Еврокомиссия предлагают России транспортировать по 60 млрд "кубов" газа ежегодно в течение 10 лет. РФ настаивает на продлении срока действия существующего соглашения на год с прокачкой 10-15 млрд "кубов".

Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го. Первый раунд трехсторонних переговоров состоялся в Берлине 17 июля 2018-го. Вторая встреча прошла 21 января 2019-го в Брюсселе.