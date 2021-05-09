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воскресенье, 09 мая 2021 16:26

Шмыгаль рассказал, сколько денег уже направили на "карантинные" выплаты

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Шмыгаль рассказал, сколько денег уже направили на &quot;карантинные&quot; выплаты
Государство направило деньги в качестве компенсации за карантин. Фото: pixabay

600 миллионов гривен помощи передало государство, чтобы выплатить помощь наемным работникам и физическим лицам-предпринимателям, которые во время карантина приостанавливали работу в красных зонах.

Заявки продолжают принимать, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Получить помощь от государства можно в течение 30 дней со дня введения" красной "зоны в регионе", - отметил он.

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В случае, если область отнесли к "красной" зоне в течении февраля-марта, то обратиться за финансовой помощью можно через портал или приложение "Действие" до 19 мая.

270 тыс. предпринимателей и наемных работников подали заявки на получение помощи в размере 8 тыс. грн. КМУ параллельно работает, чтобы предприниматели получили доступ к льготному кредитованию. По программе доступных кредитов "5-7-9" выдали 13,7 тыс кредитов на более 33,6 млрд грн. По программе государственных гарантий на портфельной основе предоставили 891 кредит на общую сумму 1,2 млрд грн.

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