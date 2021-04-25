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воскресенье, 25 апреля 2021 14:21

Шмыгаль рассказал о помощи предпринимателям во время карантина

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Шмыгаль рассказал о помощи предпринимателям во время карантина
Помощь уже запросили 270 тыс. предпринимателей. Фото: pexels.com

270 тыс. предпринимателей и наемных работников подали заявки на получение помощи в размере 8 тыс. грн.

"Если правильно заполнены все данные, то в течение 10 дней выплата поступит на счет. Это уже второй раз за полгода правительство запускает беспрецедентный для Украины пакет прямых выплат для бизнеса и людей", - написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

КМУ параллельно работает, чтобы предприниматели получили доступ к льготному кредитованию. По программе доступных кредитов "5-7-9" выдали 13,7 тыс кредитов на более 33,6 млрд грн. По программе государственных гарантий на портфельной основе предоставили 891 кредит на общую сумму 1,2 млрд грн.

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Шмыгаль сообщил, что власть договаривается с Международным банком реконструкции и развития относительно открытия для украинского малого и среднего бизнеса программы льготного кредитования на $100 млн. Речь идет прежде всего об экспортно ориентированном бизнесе и долгосрочном финансировании.

По состоянию на 25 апреля в Киеве и 15 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с Covid-19. В красной зоне 10 областей и Киев. Одесская область перешла из красной в желтую зону. Об этом сообщает пресс служба МОЗ.

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25
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