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понедельник, 11 мая 2020 17:05

Шмыгаль пообещал выплаты всем медикам, которые борются с коронавирусом

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Шмыгаль пообещал выплаты всем медикам, которые борются с коронавирусом
Премьер заявил, что проблем не будет. Фото: Reuters

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что задержка с выплатами надбавок медицинским работникам связана с бюрократическими препятствиями.

Апрельские выплаты будут происходить через Национальную службу здоровья Украины. Шмыгаль указал, что с ней проблем не должно быть, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава правительства Денис Шмыгаль объяснил, что деньги были направлены в регионы, однако местные власти руководствовалась не нынешним постановлением Кабинета министров, а документом Министерства социальной политики с 2003 года. Поэтому несмотря на наличие средств в регионах выплатить их не удалось. На этой неделе правительство искать решения для того, чтобы эти финансовые ресурсы были выданы медикам", - говорится в сообщении.

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Президенту доложили о готовности больниц принимать больных.

Тройную плату в 21 тыс. грн выплатили врачам, которые боролись с Covid-19, только в Полтавской обл. Другие области не выплатили медикам 300% зарплаты, поэтому министр здравоохранения Максим Степанов докладывать об этом премьер-министру и президенту.

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