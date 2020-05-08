Сколько зарабатывают украинцы на сезонных работах за рубежом

За час уборки спаржи платят 90 грн pixabay.com

Украинцы, которые уехали на заработки, рассказали, сколько зарабатывают на сезонных работах. Больше всего украинцев выехали после карантина в Польшу на сбор спаржи и клубники. Большинству работодатели обеспечили бесплатное пребывание и питание на время самоизоляции.

"Мы собираем спаржу. За час работы платят 14 злотых (90,3 грн). Также работодатели предоставили бесплатное жилье. Можем и брать спаржу, есть бесплатно. За месяц можно заработать 19-20 тысяч гривен. Но у нас не спрашивали ни квалификации, ни дипломов. Люди, которые имеют дипломы, зарабатывают значительно больше. Конечно, не на сезонных работах. В дальнейшем после спаржи перейдем на клубнику", - говорит Gazeta.ua украинка Татьяна Устенко из Ивано-Франковска.

Много украинцев нелегально едут в Германию и Чехию. Там заработки значительно больше.

"На той же спарже в Германии платят 9,75 евро, или почти 300 гривен за час. Правда, здесь ничем не обеспечивают. Жилье надо снять самому, продукты тоже сам себе покупаешь. Но найти работу легко. Рук не хватает. Я работаю по карте постоянного быта, которую получила в Польше. Это тоже не совсем легально, но раньше немцы брали с картой поляка и даже делали легальные документы. За месяц можно заработать до 3 тысяч евро", - говорит украинка Антонина.

Она уточняет, что за жилье платит 80 евро. Вместе с восемью украинцами снимают квартиру. Еда в супермаркете примерно втрое дороже, чем в Украине.

Авиакомпания МАУ получила заказ на чартерные рейсы для украинских заробитчан в пять стран. Украинцев хотят перевезти в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу. Об этом сообщает пресс-служба МАУ.