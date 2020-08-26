Сколько украинцев считают себя богатыми

В прошлом году две трети украинцев считали себя бедными.

Не к бедным, но и не к среднему классу себя отнесли 33,6% респондентов, свидетельствуют данные Госстата.

Автор: finance.ua К категории состоятельных опрошенные украинцы себя не относят.

Средним классом себя считают 1,1% граждан.

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В то же время к категории состоятельных опрошенные украинцы себя не относят.

В прошлом году 11,2% украинцев смогли сделать сбережения. 49,3% респондентов доходов не хватило, чтобы отложить денег. Еще 36,7% постоянно отказывали себе во всем, кроме еды. Не удавалось обеспечить достаточное питание 2,8% домохозяйствам.

25 августа Верховная Рада приняла законопроект о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн. Выплаты возрастут с 1 сентября 2020 года.