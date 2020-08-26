Сколько украинцев считают себя богатыми

 
Ексклюзивы
1/5
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 351
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 891
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2619
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1737
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 306
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 432
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1989
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 621
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 117
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 153
Фото
Все фото
5
3
4
0
6
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Государство не заинтересовано в развитии &quot;Мотор Сичи&quot; - адвокат компании-акционера
Государство не заинтересовано в развитии "Мотор Сичи" - адвокат компании-акционера
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Видео
Все видео
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 432
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 621
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5310
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3195
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6723
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 1125
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
среда, 26 августа 2020 17:41

Сколько украинцев считают себя богатыми

  Комментировать

В прошлом году две трети украинцев считали себя бедными.

Не к бедным, но и не к среднему классу себя отнесли 33,6% респондентов, свидетельствуют данные Госстата.

Автор: finance.ua
  К категории состоятельных опрошенные украинцы себя не относят.
К категории состоятельных опрошенные украинцы себя не относят.

Средним классом себя считают 1,1% граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как отреагируют цены на рост минималки: ответ министра

В то же время к категории состоятельных опрошенные украинцы себя не относят.

В прошлом году 11,2% украинцев смогли сделать сбережения. 49,3% респондентов доходов не хватило, чтобы отложить денег. Еще 36,7% постоянно отказывали себе во всем, кроме еды. Не удавалось обеспечить достаточное питание 2,8% домохозяйствам.

25 августа Верховная Рада приняла законопроект о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн. Выплаты возрастут с 1 сентября 2020 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько украинцев считают себя богатыми». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

Запретили деятельность партии, готовившей переворот

"Люди хотят хлеба, но есть страшнее голод - недостаток любви" - мать Тереза

Боятся грозы и умеют считать: назвали неизвестные умения собак

Немецкая диверсионная группа перешла польскую границу

Хазяин Кремля убежал из Москвы

Самое читаемое
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 15120
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции
За какие номерные знаки будут штрафовать: объяснение полиции Просмотров: 13662
Мужчина умер в очереди на границе
Мужчина умер в очереди на границе Просмотров: 9999
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей Просмотров: 8973
Тимошенко подключили к ИВЛ
Тимошенко подключили к ИВЛ Просмотров: 7821
Экономика
Работу развлекательных заведений могут запретить
Работу развлекательных заведений могут запретить Просмотров: 180
Газ в Европе рекордно подорожал: что это означает для украинцев
Газ в Европе рекордно подорожал: что это означает для украинцев Просмотров: 621
Как отреагируют цены на рост минималки: ответ министра
Как отреагируют цены на рост минималки: ответ министра Просмотров: 252
Украинцы понесли деньги в банки: какой валюте доверяют
Украинцы понесли деньги в банки: какой валюте доверяют Просмотров: 423
Из Нацбанка ушел еще один заместитель главы
Из Нацбанка ушел еще один заместитель главы Просмотров: 135
Больше всего комментируют
3
В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие
2
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2
Зеленский планирует завершить войну на Донбассе в этом году
2
Убийство Шеремета: СБУ изъяла ключевое видео с пидрывательницей
2
Чего хочет Зеленский после завершения президентского срока
Голосов: 25140
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua