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вторник, 15 декабря 2020 12:20

Сколько стоит чашка чая в разных городах мира

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Сколько стоит чашка чая в разных городах мира
Самым дорогим сортом чая в мире считается китайский Да Хун Пао. Фото: pexels.com

Ежегодно 15 декабря отмечают праздник Международный день чая. В этот день в 1773 году приняли "Мировую декларацию прав работников чайной индустрии".

Во многих странах устраивают ярмарки-продажи, презентации новых сортов чая и дегустации. Наибольшие празднования проходят в Индии, Непале, Вьетнаме, Индонезии, Бангладеш, Кении, Малави, Малайзии, Уганде, Танзании.

Самым дорогим сортом чая в мире считается китайский Да Хун Пао, который относится к виду улун. Ежегодно производят полкилограмма этого необычного сорта. Собирают из шести кустов, которым около 350 лет. Килограмм этого чая может стоить от $ 680 тыс. до $ 1 млн.

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Праздник 15 декабря считается неофициальным. Генеральная Ассамблея ООН прошлом году официально назначила Международный день чая (International Tea Day) на 21 мая.

В украинских кафе чашка черного чая стоит около 20 грн. Угоститься напитком с облепихой или имбирем можно за 30 грн. Если закажете чай в лондонском Starbucks, придется заплатить 76 грн. В немецком Мюнхене, в недорогих кафе просят 1.70 евро или 57,50 грн. Чашка или небольшой заварник чая в Париже стоят от 4 до 8 евро - от 135 до 270 грн.

Цена на традиционные китайские чаи в Украине стартует от 50 грн. В Днепре классический саусеп или бейлис будет стоить от 40 грн/100 г. Белый чай из старых деревьев - 248 грн/100 г. В зависимости от сорта, чашка чая обойдется от 20 до 50 грн. В Киеве чайник чая Шу стоит в среднем 190 грн, молочного улуна - 135 грн.

Стоимость чайной церемонии в Украине начинается от 150 грн за классическую китайскую и может достигать нескольких тысяч гривен. В столичный чайных традиционной церемонию Гун Фу Ча придется отдать от 250 до 480 грн. Варка чая методом Лу Юя (на живом огне) - 500 грн. Японская чайная церемония стоит 1600 грн.

В украинских супермаркетах 200-граммовую пачку черного чая в среднем можно приобрести за 60-190 грн, зеленого - по 80-200.

Автор: Алёна Гаранжа
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Дата
15
декабря

Сколько стоит чашка чая в разных городах мира

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