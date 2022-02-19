Сколько потеряла Украина от оккупации Крыма - 15 крупнейших госпредприятий

После оккупации Крыма на полуострове осталось почти 1,5 тысяч объектов только государственного имущества.

По данным Фонда государственного имущества Украины, там насчитывалося 42,7 тыс. объектов недвижимости – зданий, сооружений, земельных участков и объектов незавершенного строительства, которые до оккупации Крыма принадлежали украинским госпредприятиям, учреждениям и организациям.

Общая оценка потенциальных потерь от временной оккупации составляет $135 млрд, по данным исследования Центра экономической стратегии.

Наибольшие составляющие этой суммы — полезные ископаемые — $52,3 млрд, жилая недвижимость — $42,8 млрд и активы частных предприятий — $18,5 млрд. На эти три статьи приходится 84% общей суммы.

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2014

В течение 2014 года так называемые новые власти Крыма национализировали все активы государственных структур и предприятий — Черноморнефтегаз, Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами и крымское имущество Укртрансгаза, 141 предприятие АПК, включая винные заводы, 170 санаторно-курортных и оздоровительных комплексов. То же было сделано в отношении портовых операторов и портов.

2015

В 2015 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев включил более 220 исторических и культурных объектов в Крыму, принадлежащих Украине, а некоторые внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в объекты культурного наследия федерального значения.

На балансе Национальной Академии наук Украины на территории Крымского полуострова находились 22 научных учреждения и организации, а всего в Крыму функционировали более 100 научных институций.

2016–2020

В конце 2016 года так называемые власти Крыма начали приватизацию ранее национализированных активов. Согласно отчетам так называемого Государственного совета, в течение 2016-2020 годов было продано 89 объектов на 15 млрд руб. или $224 млн.

Например, в 2016 году за $21 млн продали санаторий "Форос", ранее принадлежавший Игорю Коломойскому. Покупателем была Федерация профсоюзов Республики Татарстан. В 2017 году "Южный проект" — структура принадлежащего Юрию Ковальчуку банка "Россия" — приобрела завод шампанских вин "Новый свет" за $26 млн. В 2020 году эта же компания купила винный завод "Массандра" за $74 млн. Среди других крупных объектов также были проданы Крымтелеком, Керченский металлургический завод и ряд санаториев.

15 крупнейших госпредприятий Крыма

№ Предприятие Необоротные активы в 2013, $ млн Чистые продажи в 2013, $ млн 1 Черноморнефтегаз 1 787,1 159,4 2 Керченский морской торговый порт 48,5 3,0 3 Международный детский центр "Артек" 37,9 14,3 4 Севастопольский морской рыбный порт 31,5 11,5 5 Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами 26,4 12,6 6 Санаторий "Гурзуфский" 16,8 4,7 7 Феодосийский морской торговый порт 16,8 9,4 8 Совхоз-завод им. Осипенко 15,1 0,7 9 Сакский центральный военный санаторий им. Пирогова 14,3 14,5 10 Ялтинский морской торговый порт 12,7 2,8 11 Водоэнергоремналадка 12,5 2,7 12 Опытное хозяйство "Черноморское" 11,3 0,1 13 Севастопольский морской торговый порт 10,4 5 14 Санаторий "Днепр" 8,8 4,1 15 Завод шампанских вин "Новый мир" 8,3 8,1

Фото: Укринформ

Украина пытается отстоять свои права в судах. В течение 2014 года страна подала в Европейский суд по правам человека три межгосударственных иска. И только один из них был дополнен экономическими вопросами.

О вопросах собственности, потерях в результате оккупации Киеву нужно постоянно напоминать на международном уровне в контексте санкций против РФ. Этот вопрос вместе с темой нарушения прав человека должен стать одним из приоритетов в дипломатической работе Украины по деоккупации Крыма.

В феврале 2014 Российская Федерация путем политических манипуляций и военной силы захватила украинский полуостров Крым и включила его в свой состав, выдавая это решение за самоопределение населения. Этот акт был частью российской агрессии против Украины после Революции достоинства. Официально датой начала оккупации Крыма считается 20 февраля. В Крыму сейчас находятся 32 тыс. российских оккупантов. С 2014 года до начала 2022 г. Россия значительно усилила военное присутствие и на полуострове, и в акватории Черного моря. Силового сценария возвращения Украиной оккупированных РФ территорий не будет, поскольку может пострадать гражданское население. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов после выездного заседания в Харькове.