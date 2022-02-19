Сколько потеряла Украина от оккупации Крыма - 15 крупнейших госпредприятий

После оккупации Крыма на полуострове осталось почти 1,5 тысяч объектов только государственного имущества.
По данным Фонда государственного имущества Украины, там насчитывалося 42,7 тыс. объектов недвижимости – зданий, сооружений, земельных участков и объектов незавершенного строительства, которые до оккупации Крыма принадлежали украинским госпредприятиям, учреждениям и организациям.
Общая оценка потенциальных потерь от временной оккупации составляет $135 млрд, по данным исследования Центра экономической стратегии.
Наибольшие составляющие этой суммы — полезные ископаемые — $52,3 млрд, жилая недвижимость — $42,8 млрд и активы частных предприятий — $18,5 млрд. На эти три статьи приходится 84% общей суммы.
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2014
В течение 2014 года так называемые новые власти Крыма национализировали все активы государственных структур и предприятий — Черноморнефтегаз, Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами и крымское имущество Укртрансгаза, 141 предприятие АПК, включая винные заводы, 170 санаторно-курортных и оздоровительных комплексов. То же было сделано в отношении портовых операторов и портов.
2015
В 2015 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев включил более 220 исторических и культурных объектов в Крыму, принадлежащих Украине, а некоторые внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в объекты культурного наследия федерального значения.
На балансе Национальной Академии наук Украины на территории Крымского полуострова находились 22 научных учреждения и организации, а всего в Крыму функционировали более 100 научных институций.
2016–2020
В конце 2016 года так называемые власти Крыма начали приватизацию ранее национализированных активов. Согласно отчетам так называемого Государственного совета, в течение 2016-2020 годов было продано 89 объектов на 15 млрд руб. или $224 млн.
Например, в 2016 году за $21 млн продали санаторий "Форос", ранее принадлежавший Игорю Коломойскому. Покупателем была Федерация профсоюзов Республики Татарстан. В 2017 году "Южный проект" — структура принадлежащего Юрию Ковальчуку банка "Россия" — приобрела завод шампанских вин "Новый свет" за $26 млн. В 2020 году эта же компания купила винный завод "Массандра" за $74 млн. Среди других крупных объектов также были проданы Крымтелеком, Керченский металлургический завод и ряд санаториев.
15 крупнейших госпредприятий Крыма
|№
|Предприятие
|Необоротные активы в 2013, $ млн
|Чистые продажи в 2013, $ млн
|1
|Черноморнефтегаз
|1 787,1
|159,4
|2
|Керченский морской торговый порт
|48,5
|3,0
|3
|Международный детский центр "Артек"
|37,9
|14,3
|4
|Севастопольский морской рыбный порт
|31,5
|11,5
|5
|Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами
|26,4
|12,6
|6
|Санаторий "Гурзуфский"
|16,8
|4,7
|7
|Феодосийский морской торговый порт
|16,8
|9,4
|8
|Совхоз-завод им. Осипенко
|15,1
|0,7
|9
|Сакский центральный военный санаторий им. Пирогова
|14,3
|14,5
|10
|Ялтинский морской торговый порт
|12,7
|2,8
|11
|Водоэнергоремналадка
|12,5
|2,7
|12
|Опытное хозяйство "Черноморское"
|11,3
|0,1
|13
|Севастопольский морской торговый порт
|10,4
|5
|14
|Санаторий "Днепр"
|8,8
|4,1
|15
|Завод шампанских вин "Новый мир"
|8,3
|8,1
Украина пытается отстоять свои права в судах. В течение 2014 года страна подала в Европейский суд по правам человека три межгосударственных иска. И только один из них был дополнен экономическими вопросами.
О вопросах собственности, потерях в результате оккупации Киеву нужно постоянно напоминать на международном уровне в контексте санкций против РФ. Этот вопрос вместе с темой нарушения прав человека должен стать одним из приоритетов в дипломатической работе Украины по деоккупации Крыма.
В феврале 2014 Российская Федерация путем политических манипуляций и военной силы захватила украинский полуостров Крым и включила его в свой состав, выдавая это решение за самоопределение населения. Этот акт был частью российской агрессии против Украины после Революции достоинства. Официально датой начала оккупации Крыма считается 20 февраля.
В Крыму сейчас находятся 32 тыс. российских оккупантов. С 2014 года до начала 2022 г. Россия значительно усилила военное присутствие и на полуострове, и в акватории Черного моря.
Силового сценария возвращения Украиной оккупированных РФ территорий не будет, поскольку может пострадать гражданское население. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов после выездного заседания в Харькове.
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