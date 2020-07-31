Сколько наличных носят украинцы

На одного украинца приходится 71 банкнота. Фото: pixabay

На одного украинца приходится 71 банкнота по состоянию на 1 июля.

Разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа, - 185, сообщает пресс служба Национального банка Украины.

В начале года эти цифры были 70 банкнот и 182 монеты соответственно.

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По данным НБУ, по количеству, по-прежнему в наличном обращении находится 200-гривневых банкнот (почти 23,2% от всего количества банкнот в обращении) и монет номиналом 10 копеек (около 28,9% от всего количества монет в обращении) .

Также в обращении находится уже около 34 млн банкнот номиналом 1000 гривен, а также 16,5 и 1,3 млн новых оборотных монет номиналами 5 и 10 гривен соответственно.

Украинская экономика начала постепенно восстанавливаться. В то же время активно растут цены. Последующие годы экономический рост ожидается на уровне 4%.