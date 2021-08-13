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пятница, 13 августа 2021 18:21

Сколько государство потратило на борьбу с коронавирусом в этогом году

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Сколько государство потратило на борьбу с коронавирусом в этогом году
В этом году государство уже потратило 29 млрд грн. Фото: Reuters

Министерство финансов назвало сумму, которую потратили за семь месяцев этого года на борьбу с коронавирусом.

"По оперативным данным, за семь месяцев 2021 года осуществили расходов на борьбу с Covid-19 в размере 29 млрд грн", - говорится в сообщении.

Больше всего средств направили на оплату услуг учреждениям здравоохранения и услуг по вакцинации - 11,7 млрд грн.

На закупку вакцин потратили 9,2 млрд грн. Деньги пошли на обеспечение больниц кислородом, выплату больничных и прочее.

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"В целом на борьбу с Covid-19 в 2021-м предусмотрено более 36 млрд грн", - добавили в министерстве.

За последние сутки в Украине обнаружили 1263 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 73 ребенка и 52 медработника. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.

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Дата
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