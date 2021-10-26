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вторник, 26 октября 2021 16:16

Сеть магазинов оштрафовали за продажу российских конфет

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Сеть магазинов оштрафовали за продажу российских конфет
В Харьковскую область завезли конфеты из РФ. Фото: Госпродпотребслужба

В Харьковской области оштрафовали сеть магазинов.

В них продавали подсанкционные российские конфеты, сообщила Госпродпотребслужба.

"Подсанкционные российские товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция завозится и реализуется на территории Украины незаконно. Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно", – сказал глава ведомства Владислав Магалецкий.

Постановление Кабмина запрещает ввоз и реализацию российских сладостей в Украине.

Инспекция обнаружила товары от компаний "Красный Октябрь", "Бабаевский", "Победа" и других.

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За нарушение требований маркировки продукции сеть магазинов была оштрафована.

Антимонопольный комитет обнаружил 5 недобросовестных производителей, которые производили смеси с неизвестными составляющими и называли продукт маслом. В некоторых случаях содержание немолочных и растительных жиров достигало 90-100%.

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