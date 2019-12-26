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четверг, 26 декабря 2019 16:29

Секонд-хенд запретят: подробности

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Секонд-хенд запретят: подробности
Бизнесмены под видом гуманитарной помощи в страну завозят секонд-хенд. Фото: 112 канал

В Украине хотят запретить ввозить подержанные вещи в качестве гуманитарной помощи.

Соответствующие изменения в нормативно-правовые акты готовит министерство социальной политики, передает "Інтерфакс-Україна".

Правда исключения сделают для одежды специального назначения, направляется ВСУ, СБУ, МВД и ДСНС. Также медицинским учреждениям.

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"Часто Украине передают специальное дорогостоящее обмундирование, например, для пожарных, у которого истек срок хранения на складах за рубежом. Такая форма соответствует международным стандартам и не несет угрозу для жизни силовиков", - говорит заместитель министра соцполитики Олег Коваль.

По словам Коваля, законодательством злоупотребляют бизнесмены. Под видом гуманитарной помощи в страну завозят секонд-хенд. Дальше продают его.

На львовской таможни обнаружили схему, по которой европейские новые и брендовые вещи ввозили в Украину по поддельным документам. Общая стоимость товара составила почти $0,5 млн. Государство недополучило 1 млн грн налогов.

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