Счета за газ и распределение могут объединить

Витренко сообщил о планах министерства. Фото: pexels.com

Министерство энергетики может объединить в одну платежную квитанцию ​​оплату за газ и его распределения.

"Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос многих потребителей - переход на одну платежку за газ и распределение", - написал исполняющий обязанности министра Юрий Витренко в Facebook.

Витренко добавил, что министерство также занимается тарифообразованием на услуги по распределению газа. Изучают возможность их уравнения. Тариф на распределение не должно быть в одних регионах выше, чем тарифы в других.

Министерство энергетики рассматривает возможность ограничения наценки монополистов на розничном и оптовом энергетических рынках. Изменения принципов формирования тарифов должно привести к снижению цен для потребителей.

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"Чтобы потребители были уверены, что на них не переводят неэффективность работы операторов сетей и чтобы деньги не изымались, а вкладывались в повышение качества и надежности поставок газа, тепла, электроэнергии", - написал Витренко.

Газ для населения продают с существенной наценкой, из которой средства идут на оплату субсидий и налогов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.