САП второй раз отменила закрытие дела "Роттердам+"

В САП просят сменить старшего группы прокуроров. Фото: pexels.com

Исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук второй раз отменил постановление прокурора Виталия Пономаренко о закрытии дела "Роттердам+".

"Вместе с этим Грищук также отменил постановление о возобновлении расследования, которое предшествовало закрытию. Таким образом следствие не потеряло драгоценные процессуальные дни, которые необходимы для его завершения и направления дела в суд", - сообщает НАБУ.

Бюро призвало генпрокурора Ирину Венедиктову сменить старшего группы прокуроров по делу "Роттердам+". Прокурора называют предвзятым. Он трижды закрывал дело.

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"Только Генпрокурор имеет возможность сменить Пономаренко, однако избегает принятия соответствующего решения. Это делает невозможным осуществление дальнейшего беспристрастного расследования", - добавили в НАБУ.

Прокурор САП Виталий Пономаренко третий раз закрыл дело "Роттердам +". Национальное антикоррупционное бюро обжалует это решение. В НАБУ подчеркнули, что это дело является одним из наиболее значимых для Украины и его решение вне судебного процесса не будет отвечать законным интересам общества и государства.