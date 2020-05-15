Саакашвили объяснил свою позицию относительно МВФ

Саакашвили считает, что сейчас нужно продолжать сотрудничество. Фото: Reuters

Глава Исполнительного комитета реформ Саакашвили считает, что сейчас попытки выйти из программы МВФ соответствуют только врагам Украины

Стратегически Украина должна двигаться к ситуации, когда помощь фонда больше не потребуется, написал он в Facebook.

"Некоторые люди неправильно поняли относительно МВФ. Я много раз говорил, что пока Украина не имеет альтернативы хорошему сотрудничеству, поскольку особенно во времена кризиса Украине нужны деньги и более того - МВФ сыграл важную роль в продвижении некоторых столь необходимых реформ", - подчеркнул Саакашвили.

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"На данном этапе я за укрепление связей, которые полезны для программы реформ в Украине. Стратегически, как это сделала Грузия во время моего президентства, мы должны двигаться к ситуации, когда помощь МВФ больше не нужна, поскольку у нас будут здоровые финансы и наша собственная программа радикальных реформ", - добавил он.

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили совместно с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком провел онлайн-конференцию с послами стран G7.