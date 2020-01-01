С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше

1 января 2020 в Украине снижаются "зеленые" тарифы на электроэнергию для частных домохозяйств. Фото - term.od.ua

1 января 2020 в Украине снижаются "зеленые" тарифы на электроэнергию для частных домохозяйств.

Соответствующее постановление Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла 24 сентября 2019.

В документе отмечается, что "зеленый" тариф на электроэнергию, производимую солнечными электростанциями мощностью до 30 кВт с 1 января 2020 го по 31 декабря 2024-го составит 427,93 копейки за кВт·ч (было 499,27 коп / кВт/ час ).

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При этом тариф на электричество, сгенерированный на ветряных станциях частных домохозяйств на ближайшие четыре года составит 274,90 коп/кВт · ч (было 306,07 копеек).

Для комбинированных ветро-солнечных генерирующих систем тариф с 1 января 2020 до 31 декабря 2024-го установлено на отметке 323,07 коп/кВт·ч (в 2019-м было 430,76 копеек).

Все тарифы рассчитаны без учета НДС.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в Закон Украины "Об альтернативных источниках энергии", которые позволяют домашним солнечным электростанциям (СЭС) мощностью до 30 кВт продавать электроэнергию по "зеленому" тарифу.