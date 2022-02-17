Ryanair будет летать в Украину, пока не начнется "советское вторжение"

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири. Фото: Ryanair

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair считает, что на сегодняшний день рисков для полетов в Украине нет.

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири заверил, что авиакомпания будет летать в Украину, пока не начнется полномасштабная война. Об этом со ссылкой на Reuters пишет lowcost.ua.

"Это наша обязанность и обязательство поддерживать народ Украины, пока там не будет войны или ракет", – сказал Майкл О'Лири на пресс-конференции в Лиссабоне.

О'Лири также добавил, что не видит причин для прекращения полетов, если европейские авиационные власти не сообщают об угрозах полетов в Украину.

"Важно не паниковать", – сказал он. "Людям нужно вернуться домой, а люди хотят уехать и улететь за границу в ЕС, авиакомпании должны предоставлять такую ​​услугу".

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В прошлом месяце авиакомпания Ryanair заявляла, что может разместить до 20 самолетов в Украине в течение следующих нескольких лет, если Россия не вторгнется, и объявила о планах выполнять 230 рейсов еженедельно из трех украинских аэропортов нынешним летом.

Отвечая на вопрос, остаются ли эти планы в силе, О'Лири сказал, что авиакомпания ежедневно мониторит ситуацию. Украина остается "большим потенциальным рынком, пока не будет Советского вторжения".

Напомним, что 12 февраля KLM временно отменила рейсы в Украину, впоследствии были отменены рейсы flydubai и Vueling. После этого лизингодатели начали отзывать самолеты украинских авиакомпаний