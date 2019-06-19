"Роттердам+" закончился - Герус о скандальной формуле

В Украине тариф Роттердам+ закончился. Тепловая генерация фактически не зарабатывает на нем.

Расчетный тариф ТЭС по формуле Роттедам+ в первом полугодии 2019-го должен был составлять 2 грн за кВт/ч, свидетельствуют данные Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг. В то же время в последнюю декаду мая тариф упал до 1,53 грн за кВт/ч. Об этом написал в Facebook представитель Зеленского в правительстве Андрей Герус.

Автор: Facebook В последнюю декаду мая и первую декаду июня этого года тарифы ТЭС на 17%-24% ниже, чем были в прошлом году в аналогичные периоды.

С начала июня тариф еще снизился до 1,43 грн.

"В последнюю декаду мая и первую декаду июня этого года тарифы ТЭС на 17%-24% ниже, чем были в прошлом году в аналогичные периоды. То есть за июнь угольные елетростанции получат примерно на 1,50 миллиарда гривен меньше, чем получили бы при фактическом тарифе "Роттердам+". Всего за второй квартал 2019-го при фактической формуле тарифная выручка была бы на 3 миллиарда гривен больше", - объяснил Герус.

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По его словам, фактическая ликвидация "Роттердам+" состоялась благодаря большому публичному резонансу и освещению этой коррупционной формулы в медиа.

"Чтобы не было и формального существования этой формулы, президент подает законопроект в парламент, чтобы изменить Роттердам+ на Роттердам-", - подчеркнул Андрей Герус.

Формула Роттердам+ была введена постановлением НКРЭКУ №289 3 марта 2017-го "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электроэнергии". Согласно данного постановления, в цену электроэнергии закладывалась стоимость угля, исходя из котировок индекса API2 европейского хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен).