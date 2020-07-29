Рост ВВП и увеличение минималки: Кабмин утвердил макропрогноз

Макропрогноз предусматривает увеличение минимальной зарплаты в 2021 году до 6,25 тыс. грн. Фото: pixabay.com

Кабинет министров утвердил прогноз экономического и социального развития Украины на следующие три года. Согласно ему, в 2021 году ожидается рост ВВП на уровне 4,6% при инфляции 7,3%, и замедление роста в 2022 году до 4,3% при инфляции 6,2%.

Согласно проекту постановления, номинальный ВВП в следующем году ожидается на уровне 4,505 трлн грн с последующим ростом до 5,089 трлн грн в 2022 году.

Прогноз предполагает, что дефицит торгового баланса в 2021 году составит $10,4 млрд, в 2022-м - $13,6 млрд, сообщает "Интерфакс-Украина".

Рост экспорта прогнозируется на 2,9% в следующем году и на 6,4% - в 2022-м, тогда как рост импорта ожидается на уровне 10,6% и 10% соответственно.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, доработанный макропрогноз предусматривает увеличение минимальной зарплаты в 2021 году до 6,25 тыс. грн. Это будет происходить в два этапа - до 6 тыс. грн в начале 2021 и до 6,5 тыс. грн с 1 июля. В 2022 году зарплату поднимут до 6,7 тыс. грн и до 7,176 тыс. грн - в 2023 году.

Согласно прогнозу, номинальная среднемесячная зарплата достигнет в следующем году 13,632 тыс. грн и 15,414 тыс. грн - в 2022 году. При этом безработица составит 9,2% трудоспособного населения в следующем году и 8,5% - через год.

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Согласно пояснительной записке, Нацбанк Украины выразил обеспокоенность относительно возможности укрепления гривни в 2021 году больше прогноза. Учитывая это, а также прогнозы украинских и международных организаций, предположения об обменном курсе на 2021 в доработанном прогнозе были пересмотрены до 29,1 грн/$ 1 с 29,7 грн/$ 1. В среднем курс дойдет до отметки 28,8 грн/$ 1 до конца 2021 года.

В первом квартале 2020-го ВВП снизился на 0,7%, свидетельствуют данные Госкомстата. Структура ВВП учитывает рыночную стоимость всех произведенных в стране за год и предназначенных для потребления товаров и услуг. Поэтому каждый украинец влияет на рост ВВП через оплату налогов, покупку товаров, проезд в общественном транспорте.