Рост украинской экономики превысил ожидания НБУ

Государственный регулятор ожидал рост на 3%. Фото: Ukr.lib

Показатель роста экономики Украины во втором квартале 2019 на 4,6% в годовом выражении превысил отметку Национального банка.

Как отмечается, государственный регулятор ожидал рост на 3%. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Основной причиной более быстрого роста экономики в НБУ назвали высокие темпы роста потребительского спроса, которые также превысили ожидания.

Отмечается, что в разрезе видов деятельности ожидаемо ускорился рост в сельском хозяйстве благодаря высокому урожаю.

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При этом Нацбанк ожидает, что вклад сельского хозяйства в третьем квартале будет ниже из-за снижения урожая масличных культур. Также сообщается, что обновленный макроэкономический прогноз будет объявлен 24 октября.

Национальный банк Украины на 20 сентября установил курс доллара на уровне 24,61 грн. Это на 5 коп. меньше, чем было вчера. Евро подешевел на 2 коп. Стоит 27,24 грн.