Рост экономики начнется после земельной реформы – представитель правительства

В правительстве Гончарука верят, что старт земельной реформы потянет за собой рост ВВП

Представительница Кабмина в Верховной Раде Елена Шуляк рассказала, когда следует ожидать роста экономики Украины.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Шуляк, экономический рост начнется после большой приватизации и земельной реформы.

"Если будет происходить земельная реформа, то она начнется только с октября 2020 года. И конечно, в бюджете-2020 не предусмотрено никаких поступлений от земельной реформы. Если мы говорим о приватизации, там также заложены очень консервативные цифры, потому что когда идет большая приватизация, то предприятия готовят 8-10 месяцев. И поэтому там, я точно не помню сколько, или 6, или 8 миллиардов гривен заложено именно на приватизацию", - отметила депутат.

Сейчас, по ее данным, уже более 400 предприятий передается на продажу, и уже первые три были проданы за чуть более чем 100 миллионов гривен.

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18 октября Верховная Рада приняла проект государственного бюджета в первом чтении. Доходы сметы были предусмотрены в сумме 1 079,5 триллиона гривен, расходы - 1,17 триллиона гривен. Минимальная зарплата должна вырасти 4723 гривен.