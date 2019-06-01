Россия ограничила поставки нефти в Украину

Нефть из России будуть поставлять по специальному разрешению. Фото: ar25.org

Некоторые российские товары будут ввозиться в Украину только после специального разрешения. К этой категории входит продукция ТЭК, в частности уголь, нефть и нефтепродукты.

Соответствующее решение в апреле приняли в правительстве РФ. Сегодня, 1 июня, вступает в силу.

В Антимонопольном комитете Украины отметили, что такие действия со стороны РФ могут привести к повышению цен на топливо. Около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится на территорию из Беларуси и России.

"Об угрозе относительно ресурсного наполнения рынка Комитет сообщил Администрацию президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны и Кабинет министров. В свою очередь АМКУ внимательно будет следить за ситуацией с целью недопущения участниками рынка нарушений законодательства о защите экономической конкуренции. В случае выявления таких нарушений Комитет будет принимать меры в соответствии с действующим законодательством", - отметили в АМКУ.

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В Николаевском порту обнаружили партию контрабандной нефти на 183 млн гривен. Для контрабанды была создана фирма-однодневка, которая в сопроводительных документах указала неверные данные о грузе.