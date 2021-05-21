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пятница, 21 мая 2021 15:15

РФ готовится ввести более высокие экспортные пошлины на металлолом, чем Украина

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РФ готовится ввести более высокие экспортные пошлины на металлолом, чем Украина
Министерство промышленности и торговли РФ планирует повысить пошлину на экспорт металлолома

Министерство промышленности и торговли РФ инициирует повышение пошлины на экспорт металлолома до EUR 90 за тонну.

Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Как сообщалось, с января и до июля 2021 года пошлина на экспорт лома в РФ была повышена до 5%, но не менее EUR45 за тонну.

В Украине 19 мая 2021 года вступил в силу закон продлении пошлины на экспорт металлолома до сентября 2026 года. При этом ставка таможенной пошлины сохранена в размере EUR 58 за тонну стального лома.

Этот уровень ставки пошлины не стал заградительным, поскольку, согласно данным Государственной таможенной службой, украинские ломозаготовительные предприятия в январе-апреле 2021 года увеличили экспорт металлолома по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 7,5 раза, до около 87 тыс. т.

Украинский экспорт металлолома растет уже второй месяц подряд. Если в феврале 2021 года было вывезено 10,9 тыс. т лома, то в марте – уже 18,9 тыс. т лома (рост на 73%), а в апреле – 37,9 тыс. т (рост в 2 раза).

Напомним, что ранее генеральный директор европейской стальной ассоциации Eurofer Аксель Эггерт (Axel Eggert) говорил о необходимости ограничить экспорт металлолома из Евросоюза. По его словам, роль стального лома будет возрастать по мере ускорения процесса декарбонизации европейской металлургии в рамках Green Deal.

БизнесЦензор
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