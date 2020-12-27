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воскресенье, 27 декабря 2020 19:45

"Раз в год возвращают переплату за коммунальные" – сколько платят за коммунальные в разных странах
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Татьяна Адамчик с мужем пять лет назад переехала во Вроцлав в Польше. Снимают двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне на окраине города. За аренду платят 15 тыс грн, еще 3, 5 тысяч платят за коммунальные.

"В соотношении заработки и расходы на коммунальные, платим не более 17 %. Но здесь непривычная система коммунальных. В Украине имеем собственный дом, поэтому всегда платили по факту за использованный газ, электроэнергию и воду. Тут же такая система, что платим наперед. Сумма коммунальных прописана в договоре на аренду. Она одинакова каждый месяц. У нас в пересчете — 3, 5 тысяч гривен", - объясняет украинка.

Автор: podolian_kris
  В Польше принято платить "чинж", в который входят и коммунальные услуги
В Польше принято платить "чинж", в который входят и коммунальные услуги

В сумму коммунальных входят текущие ремонты дома, вывоз мусора, расходы на отопление, горячую и холодную воду и содержание территории.

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"Была удивлена, что отопительный сезон начался относительно рано, еще в конце сентября. Тогда как раз похолодало и пошли дожди. В каждой квартире также есть счетчик на тепло, а количество поданного тепла можно регулировать еще и на батареях. Также управляющий домом контролирует подачу тепла в зависимости от температуры на улице. В морозы батареи хорошо горячие. Раз в год или на пол года делают сверку по затраченной энергии и коммунальным услугам. Система сложная. Зависит от количества потраченного топлива в целом и индивидуально на квартиру, но нам дважды возвращали переплату", - объясняет Татьяна.

Автор: podolian_kris
  В Польше принято платить "чинж", в который входят и коммунальные услуги
В Польше принято платить "чинж", в который входят и коммунальные услуги

В Дании наибольшие расходы на коммунальные и составляют примерно треть дохода. Об этом рассказывает украинец Николай Коэн. Он живет в городе Сагельсе и работает на свиноферме.

"Здесь очень развита система ветряных электростанций. Ветряки можно увидеть по всей территории страны и по итогам, они дают 40% электроэнергии. Соответственно, все мои счета - расходы на электроэнергию. За прошлый месяц заплатил 12 тысяч гривен. Мне также повезло, потому что квартиру я купил в рассрочку и поэтому живу в новом доме. Они уже построены по современной системе энергосбережения. Котел стоит в каждой квартире", - говорит Николай.

В Норвегии также получают счета только за электроэнергию и вывоз мусора.

Автор: norway_by_tatiana
  В Норвегии крупнейшие счета за электроэнергию
В Норвегии крупнейшие счета за электроэнергию

"Здесь есть скидка для пенсионеров и людей, которые имеют низкий доход. Она составляет 10% от счета. У нас электрическая система обогрева, подогрев воды. Вода, кстати, бесплатная и очищена по специальной технологии, считается питьевой. Зимой платим за коммуналку 9800 гривен . Летом – 3360. Интересно, что постоянной цены на электричество нет. Стоимость зависит от погоды и уровня воды в реках. Когда воды много, электростанции производят больше энергии. Поэтому она дешевле. Также цена электричества разная в каждой из областей", - рассказывает Татьяна Зелинская. Живет в норвежском городе Фредрикстад.

Автор: norway_by_tatiana
  В Норвегии крупнейшие счета за электроэнергию
В Норвегии крупнейшие счета за электроэнергию

В США плата за коммунальные напрямую зависит от годового дохода. Чем он больше — тем дороже придется платить. Говорит 37-летняя Ольга УКРОП, которая живет в штате Массачусетс.

Автор: olya_krip
  В США стоимость счетов за коммунальные зависят от годового заработка семьи
В США стоимость счетов за коммунальные зависят от годового заработка семьи

"Мой муж священник, а я нахожусь в декретном отпуске после рождения третьего сына. Поэтому наш годовой доход составляет менее 42 тысяч долларов. Это ниже среднего уровня, а соответственно и расходы на коммунальные у нас будет меньше. Мы живем в частном доме площадью 150 квадратов. В коммунальные здесь входит услуги за телевидение, связь. Только за телеканалы ежемесячно платим 3360 гривен. За телефонную связь и интернет-3600 гривен. Воду имеем только холодную. У каждого стоит бойлер для подогрева. Также у нас, как и в Украине есть плата за транспортировку электричества, которая стоит 3, 6 гривны а киловатт. Отопление у нас особое, потому что в домах стоят батареи на оливе. Есть баки, куда ее заливают, моторы и система вентиляции, подачи теплого воздуха. Зимой получается от 50 до 100 тысяч гривен на отопительный сезон. В кварталах, где есть газ, отопление дешевле и будет стоить от 11 до 15 тысяч гривен ежемесячно", - говорит Ольга.

Цена на газ для бытовых потребителей с января 2021 года вырастет на 14%. В январе, по тарифу "месячный", кубический метр газа будет стоить 7,22 гривны без стоимости доставки. Это на 14% выше по сравнению с декабрем 2020 года, сообщает официальный сайт компании Нафтогаз Украины. Сейчас стоимость газа за куб. м составляет 6,33 грн.

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27
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