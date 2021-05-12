Растаможить евробляху можно будет дешевле: Зеленский подписал закон

Евробляху можно будет дешевле растаможить. Фото: РБК

Владимир Зеленский подписал закон о льготном растаможивании автомобилей с европейскими номерами и изменения в Таможенный кодекс Украины.

Эти законы временно облегчают механизм растаможивания импортируемых из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов, сообщает пресс-служба Офиса президента

Подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизный налог.

Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от ее стоимости.

Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не превышает одной тысячи евро. Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

По льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготными растаможкой в ​​течение 270 дней.

К этим нововведениям не относятся транспортные средства, которые:

не соответствуют экологическим нормам Евро-2 и выше;

ввозимые из государств-оккупанта или временно оккупированной территории Украины.

Законы вступают в силу со следующего дня после опубликования и вводятся в действие через один месяц со дня вступления в силу.

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