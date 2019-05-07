Ранняя капуста рекордно подешевела

В опте килограмм капусты стоит 8-10 грн. Фото: agravery.com

С начала недели активно дешевеет ранняя капуста. В опте килограмм продают за 8-10 грн.

Это вдвое дешевле, чем в прошлом году. Сейчас ранняя капуста стоит меньше всего за последние 3 сезона, пишет "Інфо Шувар".

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"Падение цены на раннюю капусту было предсказуемым. Предыдущие 2 года стоимость этой продукции была относительно высокой. К тому же старая капуста в этом сезоне является дефицитом. Все это обусловило рост интереса к выращиванию капусты у мелких производителей Юга и Закарпатья", - рассказывает эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман.

В ближайшее время тенденция к дальнейшему снижению цены замедлится. Резкое снижение температуры в Закарпатской области может привести к задержке созревания капусты.

В Украине резко подорожали овощи борщевого набора прошлогоднего урожая. Лук продают от 30 грн/кг. Морковь и свекла стоят 29 грн/кг, капуста - 40 грн/кг, картофель - 14 грн/кг. В прошлом году в аналогичный период лук продавали по 6 грн/кг. Морковь и свеклу - 12 и 10 грн/кг соответственно. За килограмм капусты просили 10 грн, картофеля - 8 грн.