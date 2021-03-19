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пятница, 19 марта 2021 16:09

Рада приняла закон о защите должников от коллекторов

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Рада приняла закон о защите должников от коллекторов
Во время первого взаимодействия с потребителем кредитор или коллекторская компания должны сообщить свое наименование. Фото: unsplash

Кредиторские компании обяжут соблюдать нормы этического поведения при взаимодействии с должником.

Это одно из требований, которое будет регулировать закон о защите должников. Документ окончательно приняли в Верховной Раде.

Цель закона - защита прав потребителей-должников и ограничение доступа к рынку потенциально недобросовестных коллекторов.

Документ устанавливает следующие требования к кредитодателям, включая коллекторские компании:

- соблюдать требования этичного поведения и правила взаимодействия с должником;

- информировать должника о привлечении коллекторской компании к урегулированию просроченной задолженности;

- заключать договоры только с юридическими лицами, включенными в Реестр коллекторских компаний;

- сообщить Национальному банку о заключении с коллекторской компанией договора;

- контролировать действия привлеченных коллекторских компаний и давать рекомендации по устранению нарушений;

- расторгнуть договор с коллекторской компанией в одностороннем порядке в случае ее исключения из Реестра коллекторских компаний или в случае нарушения требований этичного поведения.

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Во время первого взаимодействия с потребителем кредитор или коллекторская компания должны сообщить свое наименование, фамилию, имя, отчество или индекс лица. Также нужно озвучить правовое основание взаимодействия и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя - предоставить подтверждающие документы в течение 7 рабочих дней.

В прошлом году значительная часть обращений по микрофинансовым компаниям и банкам касалась жестких мер по взысканию задолженности. Коллекторская деятельность стала одной из главных проблем 2020 года, связанных с защитой прав потребителей.

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Дата
19
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