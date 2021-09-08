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среда, 08 сентября 2021 15:57

Рада обязала госкомпании показывать зарплаты руководства

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Рада обязала госкомпании показывать зарплаты руководства
Законопроект поддержали 324 нардепа. Фото: pixabay.com

8 сентября Верховная Рада поддержала законопроект, который предлагает сделать заработную плату в госкомпаниях публично доступными для общества.

Документ поддержали 324 нардепа, сообщается на сайте ВРУ.

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Изменения коснутся членов правления госкомпаний, а также членов наблюдательных советов. Речь идет о компаниях, в уставном капитале которых более 50% акций прямо или косвенно принадлежат государству и / или территориальной общине.

К таким госкомпаниям, в частности, относятся Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, НАК "Нафтогаз Украины".

Закон обяжет госкомпании ежемесячно обнародовать соответствующую информацию на своих сайтах.

СБУ заблокировала схему хищения бюджетных денег в семи структурных подразделениях АО "Укрзализныця" в Харьковской области.

Преступники присваивали средства госпредприятия из-за безосновательного начисления заработных плат и других соцвыплат.

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Дата
08
сентября

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