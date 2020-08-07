Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой

Чуть более $1 млрд домой присылают украинцы, которые за рубежом находятся более 10 лет. Фото: pixabay.com

Переводы от трудовых мигрантов важные для платежного баланса Украины. Правда эффект от таких денег часто преувеличивают, рассказал Gazeta.ua Алексей Кущ, эксперт по вопросам экономики Института Growford.

"Реальных переводов от трудовых мигрантов примерно 60-70% от общей суммы, которую публикует Нацбанк. Так, $1 миллиард - это зарплаты людей, которые живут в Украине, но получают деньги за свою работу из-за рубежа. Например, программисты, или украинцы, торгующих изделиями ручной работы. Речь идет как минимум о 250 тысяч граждан. Еще $2 миллиарда - средства, которые заходят в страну для наполнения теневой экономики наличными", - говорит экономист.

Добавляет, что чуть более $1 млрд домой присылают украинцы, которые за рубежом находятся более 10 лет.

"Основные денежные поступления имеем от маятниковой миграции - примерно $7 миллиардов. Из них три через покупку импортных товаров возвращаются за границу. Понятно, что какая-то часть в виде налогов перепадает государственному бюджету. Остальные попадает на внутренний рынок", - объясняет Кущ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей

НБУ максимальные потери денег от трудовых мигрантов из-за коронакризиса оценивает в пределах 20%.

"Однако у нас забывают, что украинцы ежегодно $8 миллиардов тратят на туристические поездки. В этом году меньше граждан отправились отдыхать за границу, а потому меньше денег вывезли из страны. Кроме того, бизнес ежегодно выводит $7-8 миллиардов в виде дивидендов. Сейчас значительную часть денег оставляет в Украине", - подытожил экономист.

Украина занимает 2-е место в мире по зависимости от денежных переводов от иностранных работников, свидетельствует статистика Всемирного банка. В прошлом году украинские трудовые мигранты домой перевели более $12 млрд. Больше всего из Польши, России и Чехии.