Работа за границей: какую зарплату предлагают украинским работникам

Больше всего работников из Украины требуют работодатели в Польше, Литве и Чехии. Фото: pexels.com

В Европе потребность в украинских работниках существенно ощущается несколько лет подряд. Это связано с меньшими затратами на заработные платы.

"Существует разница между оплатой труда специалистов в Украине и Европе. Кроме того, трудовые мигранты влияют на экономические процессы в европейских странах. Поэтому местная власть идет навстречу работодателям и предлагает льготные условия для найма людей из-за рубежа", - пояснили Gazeta.ua в компании Jooble.

Количество вакансий, связанных с трудоустройством за пределами страны, растет. Это может быть связано с ослаблением карантина и упрощением процедуры въезда в страны Европы.

Больше всего работники из Украины нужны работодателям в Польше, Литве и Чехии. Они предлагают привлекательные условия миграции.

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В Польшу, например, активно приглашают монтажников на зарплату 30-50 тыс. грн. В Украине таким специалистам предлагают 15-30 тыс. грн. Нужны кладовщики на оплату 25-40 тыс. грн. За эту же работу дома украинцы могут получать 8-15 тыс. грн. Швея в Польше претендует на 25-35 тыс. грн. В Украине - 10-20 тыс. грн.

В Литве строитель может получать 35-45 тыс. грн. В Украине максимальная зарплата - 30 тыс. грн. Водителю-дальнобойщику дома предлагают 25-45 тыс. грн. В Литве готовы платить 35-75 тыс. грн. На зарплату 30-40 тыс. грн ищут автослесарей. В Украине за такую ​​работу обещают 18-32 тыс. грн.

На зарплату 35-50 тыс. грн в Чехию ищут оператора на производство. В Украине готовы платить 12-20 тыс. грн. Строителям обещают 10-30 тыс. грн. В Чехии - 30-55 тыс. грн. Водитель-дальнобойщик может получать 35-75 тыс. грн.

С 1 июля в Украине Государственная налоговая служба и Гоструда начали проверку работодателей. Будут штрафовать предпринимателей, которые не оформили официально работников. За нарушение законодательства о труде будут налагать штраф на сумму 10 минимальных зарплат. В 2021-м это 60 тыс. грн. За повторное нарушение в течение двух лет - на 30 минимальных зарплат за каждого работника. Это 180 тыс. грн.