Работа: как украинцы пытаются трудоустроиться за рубежом

Через рекрутинговые польские компании работу ищут 5% украинских заробитчан. Фото: pexels.com

Работу в Польше через родственников и знакомых нашли около 70% украинцев.

"Количество вакансий в Польше выросло на 20 процентов. Но нужно понимать, что по данным социологических исследований, которые проводились на территории Польши, работу по объявлениям в интернете ищет 2,5 процента украинцев", - говорит президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, пишет УНН.

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Добавил, что через рекрутинговые польские компании работу ищут 5% украинских заробитчан. Примерно 10% - через украинские.

"Почти 70 процентов устроились за границей через родных и знакомых", - сказал Воскобойник.

Заработки трудовых мигрантов в Польше сократились на 10%. В первомм квартале этого года иностранцы в Польше заработали 5,6 млрд злотых. Это на 660 млн злотых меньше, чем в предыдущем.