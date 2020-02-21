Провели первую лотерею: на что пошли деньги

Первую лотерею в Европе провели 554 года назад. 24 февраля 1466 года в Бельгии вдова художника Яна Ван Эйка на 25-ю годовщину смерти мужа устроила розыгрыш. Получить денежное вознаграждение мог тот, кто приобрел билет. Деньги пошли на поддержку малообеспеченных горожан.
Однако первой масштабной лотереей называют De Lotto de Firenze. Она прошла во Флоренции в 1530 году. Была настолько успешной, что лотереи начали проводить в других городах Италии. Регулярные еженедельные лотереи в стране начали проводить с 1863 года. Их целью был сбор средств для государства.
Подобные розыгрыши проводили в Великобритании. Собранные деньги вкладывали в строительство Британского музея и ремонт мостов.
В США с помощью лотереи построили дорогу через Камберлендский горный район. В австралийском Сиднее оперный театр построили за счет налогов на азартные игры.
В то же время лотереи в своих целях использовали мошенники. В США, например, в 1890 году президент совместно с Конгрессом осудил розыгрыши как "мошеннические и аморальные". Поэтому лотереи часто запрещали.
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В Украине предприятие "Украинская национальная лотерея" создали в 1997 году. Действует на основании лицензии и под контролем Министерства финансов и Государственного казначейства. До 2001 года розыгрыши назывались "Национальная лотерея 6 из 39". Далее появились еще два - "Кено" и "Супер Лото".
Сегодня в Украине существуют и другие лотереи. Самые популярные - "Лото Забава", "Мегалот".
Крупнейшие джекпоты украинцы сорвали в 2007-м и 2018 году - 15,2 млн грн и 17,7 млн грн. Каждый из счастливчиков выплатил более 3 млн грн налогов. В частности, 18% от суммы выигрыша и 1,5% военного сбора.
Американка Дебора Браун 30 раз выиграла в лотерею. Накануне ей все время попадалось на глаза сочетание цифр 1-0-3-1. Женщина купила 20 лотерейных билетов Pick-4 и вписала эти номера. Еще 10 - взяла в другом магазине. Каждый билет стоил $1. В общем выиграла $150 тыс.
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