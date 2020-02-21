Провели первую лотерею: на что пошли деньги

Первую лотерею в Европе провели 554 года назад. 24 февраля 1466 года в Бельгии вдова художника Яна Ван Эйка на 25-ю годовщину смерти мужа устроила розыгрыш. Получить денежное вознаграждение мог тот, кто приобрел билет. Деньги пошли на поддержку малообеспеченных горожан.

Автор: calend.ru Лотерейный билет. Первые розыгрыши проводили, чтобы собрать средства на государственные нужды.

Однако первой масштабной лотереей называют De Lotto de Firenze. Она прошла во Флоренции в 1530 году. Была настолько успешной, что лотереи начали проводить в других городах Италии. Регулярные еженедельные лотереи в стране начали проводить с 1863 года. Их целью был сбор средств для государства.

Подобные розыгрыши проводили в Великобритании. Собранные деньги вкладывали в строительство Британского музея и ремонт мостов.

В США с помощью лотереи построили дорогу через Камберлендский горный район. В австралийском Сиднее оперный театр построили за счет налогов на азартные игры.

В то же время лотереи в своих целях использовали мошенники. В США, например, в 1890 году президент совместно с Конгрессом осудил розыгрыши как "мошеннические и аморальные". Поэтому лотереи часто запрещали.

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В Украине предприятие "Украинская национальная лотерея" создали в 1997 году. Действует на основании лицензии и под контролем Министерства финансов и Государственного казначейства. До 2001 года розыгрыши назывались "Национальная лотерея 6 из 39". Далее появились еще два - "Кено" и "Супер Лото".

Сегодня в Украине существуют и другие лотереи. Самые популярные - "Лото Забава", "Мегалот".

Крупнейшие джекпоты украинцы сорвали в 2007-м и 2018 году - 15,2 млн грн и 17,7 млн грн. Каждый из счастливчиков выплатил более 3 млн грн налогов. В частности, 18% от суммы выигрыша и 1,5% военного сбора.

Американка Дебора Браун 30 раз выиграла в лотерею. Накануне ей все время попадалось на глаза сочетание цифр 1-0-3-1. Женщина купила 20 лотерейных билетов Pick-4 и вписала эти номера. Еще 10 - взяла в другом магазине. Каждый билет стоил $1. В общем выиграла $150 тыс.