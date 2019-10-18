"Проходят быстрее, чем раньше" - Маркарова прокомментировала ход переговоров с МВФ

Делегация украинских министров и представителей Нацбанка отправилась в США для продолжения переговоров с МВФ. Фото - Цензор.НЕТ

Переговоры с Международным валютным фондом в США проходят быстрее, чем в предыдущие годы. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

В то же время, она отметила, что вопрос ПриватБанка является очень сложным во время встреч с МВФ, передает ТСН.

"ПриватБанк - очень сложный вопрос. Ничего не изменилось: есть юридическая стратегия, которой мы придерживаемся, есть 155 млрд грн, которые государство инвестировало в этот банк, поэтому вопрос банковской системы остается без изменений. И вопрос получения денежных средств обратно, не только ПриватБанка, но и других банков, и проблемных кредитов, в том числе государственных банков", - заявила Маркарова.

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По ее словам, все условия, которые озвучивает МВФ, были ожидаемыми и, так или иначе, предусматривались в предыдущих программах с Фондом. Ключевыми условиями новой программы Маркарова назвала сохранение в Украине макроэкономической стабильности и ускорение экономического роста.

16 октября делегация украинских министров и представителей Нацбанка отправилась в США для продолжения переговоров с МВФ. Обсуждать программу, которая, по надеждами и оценками с нашей стороны, должна начаться уже в этом году.