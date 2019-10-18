"Проходят быстрее, чем раньше" - Маркарова прокомментировала ход переговоров с МВФ

 
Ексклюзивы
1/5
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 423
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1530
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2259
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 1935
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2358
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3015
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1503
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4635
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2808
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 936
Фото
Все фото
5
16
13
6
4
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Видео
Все видео
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3978
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7065
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1620
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 855
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
17 октября 2019
Просмотров: 270
Пригода з шершнем
Коли було холодно, наші шершні залягли в гнізді над вікном веранди й запакувалися там на зиму. А ось настали дні теплі, аж шовкові на дотик, і це ...
пятница, 18 октября 2019 08:08

"Проходят быстрее, чем раньше" - Маркарова прокомментировала ход переговоров с МВФ

  Комментировать
&quot;Проходят быстрее, чем раньше&quot; - Маркарова прокомментировала ход переговоров с МВФ
Делегация украинских министров и представителей Нацбанка отправилась в США для продолжения переговоров с МВФ. Фото - Цензор.НЕТ

Переговоры с Международным валютным фондом в США проходят быстрее, чем в предыдущие годы. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

В то же время, она отметила, что вопрос ПриватБанка является очень сложным во время встреч с МВФ, передает ТСН.

"ПриватБанк - очень сложный вопрос. Ничего не изменилось: есть юридическая стратегия, которой мы придерживаемся, есть 155 млрд грн, которые государство инвестировало в этот банк, поэтому вопрос банковской системы остается без изменений. И вопрос получения денежных средств обратно, не только ПриватБанка, но и других банков, и проблемных кредитов, в том числе государственных банков", - заявила Маркарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экономика Украины будет расти быстрее - МВФ

По ее словам, все условия, которые озвучивает МВФ, были ожидаемыми и, так или иначе, предусматривались в предыдущих программах с Фондом. Ключевыми условиями новой программы Маркарова назвала сохранение в Украине макроэкономической стабильности и ускорение экономического роста.

16 октября делегация украинских министров и представителей Нацбанка отправилась в США для продолжения переговоров с МВФ. Обсуждать программу, которая, по надеждами и оценками с нашей стороны, должна начаться уже в этом году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Проходят быстрее, чем раньше" - Маркарова прокомментировала ход переговоров с МВФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
октября

Чтобы засвидетельствовать чудо - опросили 113 свидетелей

Самое читаемое
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
15
 Просмотров: 113320
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера 2 Просмотров: 27108
&quot;Вы что, националист?&quot; - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке 3 Просмотров: 22880
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры Просмотров: 19630
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры Просмотров: 18002
Экономика
Доллар остановился на новой отметке
Доллар остановился на новой отметке Просмотров: 828
"Ростдорстрой" вновь получил миллионный контракт, победив в сомнительном тендере - СМИ
"Ростдорстрой" вновь получил миллионный контракт, победив в сомнительном тендере - СМИ Просмотров: 441
Финансист посчитал, какой прожиточный минимум нужен украинцам
Финансист посчитал, какой прожиточный минимум нужен украинцам
 Просмотров: 2106
Укрзализныця запустила 12 дополнительных поездов
Укрзализныця запустила 12 дополнительных поездов Просмотров: 216
Импорт электроэнергии из России и Беларуси подрывает отношения с ЕС - экономист
Импорт электроэнергии из России и Беларуси подрывает отношения с ЕС - экономист 1 Просмотров: 90
Больше всего комментируют
12
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
4
Московская церковь придумала, как отомстит Греции за признание ПЦУ
3
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке
3
Против Луценко открыли дело
3
Детективы НАБУ задержали Гладковского
Голосов: 22098
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua