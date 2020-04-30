Продавцы за пищевой пленкой: в Украине заработали рынки

Фото: Ирина Кальченко

Сегодня в Виннице начали работать рынки. График работы ограничено с 10 до 14 в будни и с 10 до 16 в выходные. Продавцов немного. Друг от друга стоят на большом расстоянии. Торговые места огорожены пищевой пленкой, а очередь за овощами контролируют работники рынка. Они проверяют, чтобы все были в масках и придерживались дистанции в 1,5 метра.

"В супермаркете почти невозможно купить свежий укроп и петрушку. Вот я только оттуда, то по 30 гривен продают вялую редьку. На базаре таки овощи свежее и больший ассортимент. Зеленого лука вообще не нашла. Поэтому отмечу сегодняшнее открытие рынков покупкой квасца и зеленого лука и сварю зеленого борща. Витаминов очень хочется", - говорит винничанка Елена Кирилюк.

Продавцы между собой не контактируют. Возле каждого рабочего места есть антисептики и перчатки, все в масках. Говорят средства защиты покупают за собственные средства.

"Чтобы быстрее работать. Ибо две недели без работы сидели. Нам же никто за них не заплатит", - говорит продавщица.

Кроме сезонных овощей и зелени впервые появилась молодая картошка. Килограмм стоит 50 гривен. Килограмм помидоров продают по 50 гривен, огурцов по 35, молодая капуста по 30 грн, редиска – 15грн, а 100 граммов укропа – 15 гривен.

Работу продовольственных рынков разрешили с 1 мая 2020-го. Соответствующее решение Кабин принял на заседании правительства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Основным условием работы базаров является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.