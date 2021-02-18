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четверг, 18 февраля 2021 20:05

Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
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На еду за три месяца потратила около 360 евро. Проехать на такси примерно 4 км стоило 10 евро. Самым дорогим было жилье.
Фото: предоставлено Дарьей Филоненко
На еду за три месяца потратила около 360 евро. Проехать на такси примерно 4 км стоило 10 евро. Самым дорогим было жилье.
На еду за три месяца потратила около 360 евро. Проехать на такси примерно 4 км стоило 10 евро. Самым дорогим было жилье.
На еду за три месяца потратила около 360 евро. Проехать на такси примерно 4 км стоило 10 евро. Самым дорогим было жилье.
На еду за три месяца потратила около 360 евро. Проехать на такси примерно 4 км стоило 10 евро. Самым дорогим было жилье.

Студенты часто ищут, как подзаработать на каникулах. Вместо того, чтобы работать в колл-центре или официантом дома, можно отправиться на заработки за границу. О своем опыте Gazeta.ua рассказала Дарья Филоненко из Харькова.

"Искала в интернете студенческие программы для работы за рубежом. Пообещали, что поеду в Германию на 3 месяца летом. Можно было самим выбрать срок, вакансии. Перед тем, как подать заявку, пообщалась с людьми, которые уже ездили по этим программам, почитала комментарии в интернете. Сказали, что все проверено и можно ехать, хотя негативные отзывы тоже были", - говорит Дарья.

Что нужно для работы в Германии

"Собрала документы - загранпаспорт, украинский. Самое главное - это печать из университета. Заполнила анкету. Берут людей без знания английского и немецкого, но это смотря какая вакансия", - говорит студентка.

Стоимость программы часто меняется. Зависит от вакансии.

"Когда я впервые ехала была фиксированная цена - 400 евро. Предоплата - 150 евро. О вакансии мало что было известно. Предупредили, что это текстильная фабрика и все. Мне повезло и я попала в нормальное место", - вспоминает Филоненко.

Переезд и условия

Студентов везли на работу автобусом из Киева.

"Был кондиционер, телевизор, биотуалет. Каждые 5 часов делали остановку, где могли сходить в туалет, размять ноги. Ехали всего 30 часов. Город, где находился наш завод, называется Зульц. Жили в селе рядом. Поселили в двухэтажном доме. На каждом этаже - кухня, санузел. В подвале - стиральные машины. Мы приехали первыми, поэтому заняли лучшие кровати. Мебели в комнате было мало: три кровати и шкаф. Кондиционеров не было, но в доме всегда прохладно. Интернета тоже не было, пользовалась украинским, мобильным. За жилье платили 240 евро в месяц. Их вычитали из зарплаты. Сначала нас жило 9 человек. Но кроватей было больше, мы начали нервничать. Спрашивали работодателя будут еще кого-то подселять. Говорили, что нет. Через неделю ночью приехали пятеро узбеков. Когда мы рассказали об этом на заводе, там очень удивились, что нас не предупредили", - рассказывает студентка.

В селе, где жили работники, не было магазина. После работы дважды в неделю студентов возили в супермаркет.

"Это было очень удобно. Люди с предыдущей группы рассказывали, что ездили за продуктами велосипедами по 4 км. В Германии в субботу все закрывается в 9-10 вечера. В воскресенье не работает ничего", - добавляет Дарья Филоненко.

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Рабочий день

"Я просыпалась в 4.40, потому что в 5.30 за нами приезжала машина. Смена начиналась в 6.00. Работала 9 часов в день. Было 2 перерыва. Можно было выходить на смену в субботу, за дополнительную плату. В мои обязанности входило собирать текстиль на этаже в тележки. Делали это по специальному списку и здесь помогло знание немецкого. Вся продукция подписано немецком. Поступали заказы, мы сортировали и собирали нужное количество единиц. Это была одежда, полотенца, халаты и подобная продукция для немецких больниц. В наш завод привозили все грязное. На первом этаже мыли, обрабатывали, гладили и передавали нам. На первом этаже работали преимущественно поляки и чехи, кто имел опыт работы с химикатами", - говорит студентка.

Зарплата

"Зарплату выдавали ежемесячно. В июле выплатили за июнь, в августе - за июль. За август получила уже в сентябре, когда вернулась в Украину. Привезла с собой 3,5 тыс. евро. На еду за три месяца потратила около 360 евро. Проехать на такси примерно 4 км стоило 10 евро. Самым дорогим было жилье", - вспоминает Дарья.

Советы

Студентам, желающим поехать работать за границу, Дарья Филоненко советует внимательно читать отзывы о работе. Общаться с людьми, которые уже ездили. При оформлении не торопиться с оплатой, документами. Не выбрасывать чеки, фотографировать их.

"Еще советую много общаться с представителями компании, которая предлагает работу. Подробно узнавать обо всем, чтобы не было неприятных сюрпризов. Перед встречей сделайте список вопросов, это важно. Если что-то настораживает - лучше поискать другие предложения", - советует она.

Вспоминает, что конфликтов не смогла избежать.

"Я хотела поехать по программе после третьего курса. Внесла предоплату и ждала выгодную вакансию. Но с началом карантина, никуда поехать не могла. Теперь компания отказывается возвращать деньги. Мол, поедете потом. Но после четвертого курса я уже не смогу, ведь не буду считаться студенткой. Даже если пойду в магистратуру. Сейчас вообще нет смысла ехать. Из-за пандемии немцам не нужен наемный труд, потому что многие предприятия не работают", - подытожила Дарья Филоненко.

В 2020 году в Польше родилось около 3 тысяч украинцев. Что интересно, что украинские родители также имеют право на помощь при рождении детей. Какая сумма помощи и как ее получить рассказала София Мельничук, которая в прошлом году родила дочь. С мужем живет в городе Лодзь.

Автор: Алёна ГАРАНЖА
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Дата
18
февраля

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