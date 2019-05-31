Приватизация Укрпочты: кто готов вкладывать деньги в компанию

 
Ексклюзивы
1/5
С конфетами "Roshen" и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами "Roshen" и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 2053
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2331
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 1989
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
3 Просмотров: 1971
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2781
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1296
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 540
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7137
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7704
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2259
Фото
Все фото
3
3
9
5
4
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Что украинцы дарят на праздники
Что украинцы дарят на праздники
Видео
Все видео
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 144
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 477
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2781
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 27397
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2259
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 мая 2019
Просмотров: 396
Де живеться
З деяких пір живу в такому місці, в якому хотів жити, скільки себе знаю. Щоб у шибку зазирало листя хмелю й дикого винограду, щоб з вікна було ...
пятница, 31 мая 2019 11:48

Приватизация Укрпочты: кто готов вкладывать деньги в компанию

  Комментировать
Приватизация Укрпочты: кто готов вкладывать деньги в компанию
Приватизация позволит остаться компании конкурентоспособной, привлекать средства и технологии для своего развития. Фото: Міністерство інфраструктури України

Укрпочту могут приватизировать китайские компании.

"Имел переговоры с крупными китайскими компаниями. Сделал все, чтобы убедить их заходить и даже участвовать в возможной приватизации Укрпочты, используя эту возможность для себя, чтобы сделать транзитную площадку в Европу и Турцию", - написал в Facebook глава правления Укрпочты Игорь Смилянский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрпочта повысила тарифы

По его словам, Alibaba любит работать через партнеров и делить риски с ними. Однако они требуют определенности, понятной стратегии и правил на таможне.

"Приватизация позволит Укрпочте остаться конкурентоспособной. Благодаря этому можно привлекать средства и технологии для своего развития. Надо не отстаивать мнимое народное достояние и стратегические активы, а найти другой способ остаться конкурентоспособными в мировой экономике", - добавил Смилянский.

С 1 апреля зарплата работников Укрпочты выросла на 6%. На столько же вырастут выплаты с 1 июля. Повышение зарплат ждет почтальонов и руководителей сельских отделений, которые получают меньше минималки в расчете на полную занятость. Зарплаты вырастут благодаря дополнительному финансированию на покрытие убытков по доставке пенсий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Приватизация Укрпочты: кто готов вкладывать деньги в компанию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

Умер выдающийся украинский хоккеист всех времен

Президент взялся за развитие языка

Запустили необыкновенный поезд

Популярное утреннее блюдо открыли случайно

Самое читаемое
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 43992
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 27406
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 19953
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 10431
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 10328
Экономика
К рынку электроэнергии готовы все, кроме Коломойского – Сазонов
К рынку электроэнергии готовы все, кроме Коломойского – Сазонов Просмотров: 117
Украинские дороги хотят делать по-новому
Украинские дороги хотят делать по-новому Просмотров: 2151
Средняя зарплата существенно увеличилась
Средняя зарплата существенно увеличилась Просмотров: 279
Нефть рекордно подешевела
Нефть рекордно подешевела Просмотров: 549
Коломойский торпедирует рынок электроэнергии - Корольчук
Коломойский торпедирует рынок электроэнергии - Корольчук Просмотров: 279
Больше всего комментируют
5
Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ
4
Зеленский хайпанул на шаурме
3
Рада не отправила Гройсмана в отставку
3
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
3
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Голосов: 20544
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua