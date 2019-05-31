Приватизация Укрпочты: кто готов вкладывать деньги в компанию

Приватизация позволит остаться компании конкурентоспособной, привлекать средства и технологии для своего развития. Фото: Міністерство інфраструктури України

Укрпочту могут приватизировать китайские компании.

"Имел переговоры с крупными китайскими компаниями. Сделал все, чтобы убедить их заходить и даже участвовать в возможной приватизации Укрпочты, используя эту возможность для себя, чтобы сделать транзитную площадку в Европу и Турцию", - написал в Facebook глава правления Укрпочты Игорь Смилянский.

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По его словам, Alibaba любит работать через партнеров и делить риски с ними. Однако они требуют определенности, понятной стратегии и правил на таможне.

"Приватизация позволит Укрпочте остаться конкурентоспособной. Благодаря этому можно привлекать средства и технологии для своего развития. Надо не отстаивать мнимое народное достояние и стратегические активы, а найти другой способ остаться конкурентоспособными в мировой экономике", - добавил Смилянский.

С 1 апреля зарплата работников Укрпочты выросла на 6%. На столько же вырастут выплаты с 1 июля. Повышение зарплат ждет почтальонов и руководителей сельских отделений, которые получают меньше минималки в расчете на полную занятость. Зарплаты вырастут благодаря дополнительному финансированию на покрытие убытков по доставке пенсий.