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воскресенье, 06 марта 2022 12:20

Приватбанк перечислил в госбюджет более 30 млрд грн

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Приватбанк перечислил в госбюджет более 30 млрд грн
Приватбанк перечислил в госбюджет 33 млрд грн. Фото: Gazeta.ua

Приватбанк в полном объеме осуществил перечисление 28 млрд грн годовых дивидендов в государственный бюджет.

Согласно решению правительства, средства направили на выплату акционеру банка - государству, сообщает пресс-служба финучреждения.

"Это составляет 80% чистой прибыли банка за 2021 год в соответствии с предыдущими показателями результатов финансово-хозяйственной деятельности в прошлом году", - говорится в сообщении.

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Также Приватбанк перечислил в бюджет более 5 млрд грн авансовых налоговых платежей.

В прошлом году банки Украины после налогообложения за январь-декабрь получили более 77,5 млрд грн прибыли. Рейтинг по доходности возглавил государственный Приват, заработавший более 35 млрд грн.

Приватбанк в условиях военного положения продлил действие всех платежных карт на 180 дней – в случае истечения срока действия карты, перевыпускать ее не нужно. Если срок действия карты истечет в марте или апреле 2022 года, то ее автоматически продлят на полгода.

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