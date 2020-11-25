Правительство продолжит выплаты на детей ФЛП: сколько получат предприниматели

Если в семье предпринимателя есть дети в возрасте до 10 лет государство будет помогать с их обеспечением. Фото: unsplash

ФОПы, которые вынуждены ограничить свою работу из-за карантина, получат около 2 тыс. грн помощи на каждого ребенка.

Соответствующее решение принял Кабмин, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, если в семье предпринимателя есть дети в возрасте до 10 лет государство будет помогать с их обеспечением. Выплатят около 2 тыс. грн на каждого ребенка.

"Все заявки, поданные в мае-августе по этой программе, будут продлены автоматически. Общее финансирование для украинских семей по этой программе до конца года составит фактически 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

24 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что государство предоставит одноразовую материальную помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за усиления карантина. Размер выплаты составляет 8 тыс. грн.