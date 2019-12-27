Появится государственный орган, который будет регулировать сферу транспорта

Правительство инициировало создание Национальной комиссии в сфере транспорта. Фото Львовская железная дорога

Кабмин утвердил и передал в Верховную Раду законопроект о создании в Украине Национальной комиссии в сфере транспорта.

"Регулятор будет формировать тарифы на услуги субъектов естественных монополий, выдавать лицензии в сфере железнодорожного транспорта и проверять выполнение их условий", - пояснил премьер-министр Алексей Гончарук, передает "Громадське".

Решение приняли на заседании правительства 27 декабря.

Гончарук считает, что благодаря комиссии цены на транспортные перевозки будут рыночными и адекватными.

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Национальная комиссия в сфере транспорта будет формировать ценовую и тарифную политику на пассажирские и другие перевозки с помощью рыночных стимулов, контролировать ценообразование на рынке перевозок. В правительстве надеются, что регулятор способствует развитию конкуренции на рынке перевозок в Украине.

При покупке билетов на поезд заранее их цена будет гораздо ниже, чем при приобретении непосредственно перед поездкой.